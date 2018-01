Beveren is ambassadeur bloemengemeente 02u53 0 Foto Kristof Pieters

De gemeente Beveren is in de prijzen gevallen op de finale van de actie Groene Lente. Beveren won twee prijzen en kreeg drie symbolen (het maximum) in de categorie bijenvriendelijke gemeente.





Ook voor 'gemeente in Bloei' kregen ze het maximum van de punten. "Maar waar ik nog meer fier op ben is dat Beveren volgend jaar de 'Groen- en Bloemengemeente' zal zijn en als Vlaamse kandidaat zal deelnemen aan de Europese wedstrijd Entente Florale Europe", zegt schepen Filip Kegels ( N-VA ). "We kunnen uitpakken met de mooiste plaatsen van onze gemeente, onze parken, bebloemingsprojecten,... We zullen er alles aan doen om ons als Vlaamse laureaat in Europa te tonen."





(PKM)