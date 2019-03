Beveren in top tien van meest vervuilde steden Kristof Pieters

05 maart 2019

14u21 0 Beveren Beveren staat op een weinig benijdenswaardige tien plaats in de top van de meest vervuilende steden in België. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace en AirVisual, een bedrijf dat metingen van de luchtkwaliteit uitvoert.

De lijst is wereldwijd en het positieve nieuws is dat de eerste Belgische gemeente, Oostrozebeke, slechts op de 822ste plaats staat. Als alle landen in hun geheel worden bekeken, staat België op de 52ste plaats. Beveren staat op de tiende plek van de meest vervuilde steden in ons land en gaat hiermee grootsteden als Antwerpen en Gent vooraf. Uit de cijfers blijkt dat enkel in augustus het streefcijfer van de Wereldgezondheidsorganisatie werd gehaald. Ook juli en september waren nog goed maar de rest van het jaar is de luchtkwaliteit een pak minder. De oorzaak is niet ver te zoeken. Beveren wordt doorkruist door twee autosnelwegen en de drukke N70 in het midden die voor heel wat luchtpollutie zorgen. Daarnaast is er natuurlijk ook het havengebied in de achtertuin. Dit alles samen maakt dat het dus pover gesteld is met de luchtkwaliteit.

Meer over Beveren

milieu

België

milieuvervuiling