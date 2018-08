Beveren Festivalt pakt uit met skybar 24 augustus 2018

02u36 0 Beveren Het feestgedruis op de Grote Markt is al even bezig, maar vanaf vandaag trekt ook de vzw SingelB alle registers open voor de zevende editie van Beveren Festivalt.

Het driedaags evenement vindt plaats op het Gravenplein en telt drie verschillende podia met artiesten zoals Maxi Jazz en Gers Pardoel als headliner. "We voorzien vanaf dit jaar voor het eerst ook de mogelijkheid om te feesten in stijl", zegt voorzitter Davy Caluwé. "Het verhoogd Skybar-terras geeft een prachtig zicht op onze imposante dj-stage. Men kan er enkel binnen via de vipformule. Alle dranken en fingerfood zijn inbegrepen in de prijs."





Na zes jaar haalde Beveren Festivalt vorig jaar een recordaantal van 11.000 bezoekers en dat willen de organisatoren evenaren of verbreken. Vandaag staat de grootste openluchtfuif van Beveren gepland, met dj's op twee podia: de DJ-stage en de nieuwe Chill-stage. Daar treden onder andere Mark with a K ft. MC Chucky, Giocatori en Yolotanker op. Zaterdag wordt het festivalterrein uitgebreid met een derde podium, de Live-stage. De Londense dj Maxi Jazz maakt die avond zijn opwachting op dit podium. Maxi Jazz is beter bekend het gezicht van de Britse band Faithless en scoorde hits met onder andere 'Insomnia' en 'God is a DJ'. Op Beveren Festivalt speelt hij een persoonlijke dj-set met een mix van oude en nieuwe dance, techno, reggae, funk, soul en hiphop. Gers Pardoel is headliner op het hoofdpodium en ook Dr. Lektroluv is die dag van de partij. Het Kids Festival vindt plaats op zondag. Naast optredens van Ghost Rockers en Helden is er ook kinderanimatie voorzien. Meer info en tickets is te vinden op www.beverenfestivalt.be.





(PKM)