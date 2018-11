Beveren 2020 vraagt werk te maken van kerkhofbeleid Kristof Pieters

06 november 2018

18u39 3 Beveren De partij Beveren 2020 vraagt aan de nieuwe bestuursploeg om komende legislatuur werk te maken van een kerkhofbeleid. Oude graven moeten daarbij zo veel als mogelijk bewaard worden. “Ze kunnen geadopteerd of ter beschikking gesteld worden voor hergebruik”, zegt Bruno Stevenheydens.

Afgelopen dagen trokken naar aanleiding van Allerzielen weer heel wat families naar het kerkhof. “Los daarvan neemt de interesse voor de oude graven en de bijzondere sfeer die op heel wat kerkhoven hangt alsmaar toe”, stelt Stevenheydens vast. “In Beveren is men zich in erfgoedkringen al lang bewust van de waarde van funerair erfgoed. Maar tot nu toe wordt er niets gedaan om onze kerkhoven te beschermen. Zo is er dringend nood aan een lijst met waardevol funerair erfgoed.”

Reeds in 2005 werd in Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat werk werd uitgevoerd door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Heemkundige Kring. Per deelgemeente werd er een lijst opgesteld. “Maar ondanks dat belangrijk werk werden voorbije jaren toch nog graven opgeruimd. Hoeveel graven werden opgeruimd die op de erfgoedlijsten staan, is onbekend”, vervolgt Stevenheydens.

Beveren 2020 pleit er alvast voor om niet onnodig te ruimen. “Integendeel, oude graven die charme en betekenis geven aan het kerkhof moeten worden ontzien. Oude graven moeten zo veel als mogelijk bewaard worden. Ze kunnen geadopteerd of ter beschikking gesteld voor hergebruik. In tal van gemeenten wordt reeds op deze wijze omgegaan met oude grafmonumenten. Gegadigden kunnen het bestaande grafteken opnieuw gebruiken. In Brugge worden zelfs bestaande grafkelders gebruikt om urnen bij te zetten. Iets dat toch wel de voorkeur geniet op de vaak kille colombaria die nu worden gebouwd.”