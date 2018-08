Beveren 2020 vraagt commissie over havenuitbreidingsvariant Weyts 20 augustus 2018

02u33 0 Beveren De fractie Beveren 2020 heeft op de gemeenteraad voorgesteld om een commissie te organiseren over het laatste havenuitbreidingsvoorstel van Vlaams minister Weyts.

Volgens burgemeester Van de Vijver is het echter niet de gemeente die dit initiatief moet nemen. Voor Beveren 2020 is er geen reden tot euforie rondom het laatste voorstel van minister Weyts, maar volgens Bruno Stevenheydens zijn er wel verschillende onderdelen die het waard zijn om aandachtig bekeken te worden. "Vooral het luik mobiliteit waarin men stelt het transport over de weg in het ganse havengebied te doen dalen door zwaar in te zetten op een binnenscheepvaartcluster, is baanbrekend", stelt hij vast. "Ook het maximaal vrijwaren van het poldergebied, de landbouw, de 3 gehuchten en het dorp Doel betekent een ommekeer met eerdere voorstellen."





Sluipverkeer

Ondertussen heeft het college reeds een beknopt standpunt overgemaakt aan minister Weyts. De gemeente Beveren vraagt een globaal plan met tijdslijn op te stellen over het Wase mobiliteitsplan. Op korte termijn moeten er ook maatregelen genomen worden om sluipverkeer tegen te gaan. Als Doel woongebied blijft, moeten de vroegere eigenaars van de aangekochte woningen het recht krijgen hun vroegere eigendom terug te verwerven. Ouden Doel moet sowieso als woongebied behouden blijven. Verder moet op korte termijn de buffering van de haven ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek concreet vorm krijgen. Tot slot wil de gemeente dat landbouwbedrijven die lijden onder de ontwikkeling van omliggende natuurgebieden billijk vergoed worden of zelfs aangekocht worden door de overheid.





(PKM)