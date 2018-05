Beveren 2020 trekt met lijst naar kiezer ACTIEGROEP DOEL WORDT POLITIEK ACTIEF KRISTOF PIETERS

14 mei 2018

02u29 0 Beveren De nieuwe onafhankelijke lijst Beveren 2020 is gisteren boven de doopvont gehouden. Het gaat om een initiatief van voormalig N-VA-kopstuk Bruno Stevenheydens. Die krijgt voor zijn nieuwe beweging de steun van Jan Creve en het actiecomité Doel 2020.

Voormalig schepen Bruno Stevenheydens kondigde in maart al aan met een onafhankelijke lijst naar de stembus te willen trekken. Bij de vorige verkiezingen haalde hij 3.200 voorkeurstemmen en was hij na burgemeester Van de Vijver de populairste politicus. Hij stapte op uit onvrede over de havenuitbreiding en het lot van deelgemeente Doel. Gisteren was het zover en hield Stevenheydens de onafhankelijke lijst 'Beveren 2020' boven de doopvont. "We noemen het uitdrukkelijk geen partij maar een beweging", legt hij uit. "Het is een beweging van bewoners die met een eigen lijst aan de verkiezingen zal deelnemen. We hopen uiteraard in oktober wel degelijk een duidelijk verschil te kunnen maken."





Actiegroep

Zoals de naam al doet vermoeden, krijgt de beweging de steun van het actiecomité Doel 2020. Jan Creve, woordvoerder en bezieler van het comité, bevestigde gisteren dat hij zich kandidaat zal stellen. Een opmerkelijke zet want hiermee wordt de actiegroep natuurlijk ook politiek actief. "We staan al twintig jaar op de barricaden voor het behoud van Doel en de leefbaarheid van de polderdorpen. We hebben nu echter het gevoel dat het tijd wordt voor een andere aanpak. Met hetgeen nu op ons afkomt op vlak van havenuitbreiding, moeten alle zeilen worden bijgezet. Het draait niet alleen om Doel maar om de ruime omgeving, want de leefbaarheid komt overal onder druk te staan. Door deel te nemen aan de verkiezingen, willen we een andere stem laten horen."





Creve benadrukt dat het actiecomité Doel 2020 niet zal ophouden te bestaan. "We ondersteunen het programma van Beveren 2020 en een aantal mensen, waaronder ikzelf, gaan zich politiek engageren, maar het actiecomité blijft uiteraard zijn rol spelen."





Vijf voor twaalf

Bruno Stevenheydens vult aan: "Doel 2020 is een stukje van het verhaal. We kregen intussen interesse en steun van sympathisanten uit alle deelgemeenten. De komende weken zullen zij officieel tot onze beweging toetreden. Dat we 2020 opnemen in de naam is ook een verwijzing naar het acute karakter van onze inzet. Het is immers vijf voor twaalf voor de leefbaarheid van Beveren."





Op de startvergadering waren gisteren al 45 mensen aanwezig. Naast Bruno Stevenheydens en Jan Creve sloot ook gemeenteraadslid Marina Apers zich aan bij Beveren 2020. De komende weken en maanden zullen de andere namen van de lijst worden bekendgemaakt. Na afloop trok de ploeg al meteen op pad om campagne te voeren op de Puitenslagersfeesten. Het programma werd gisteren ook online gezet op Facebook en via de nieuwe website www.beveren2020.be