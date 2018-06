Beveren 2020 stelt vragen bij verslag van Polderbestuur 09 juni 2018

De partij Beveren 2020 vraagt aan het gemeentebestuur om bezwaar in te dienen tegen het verslag van de laatste vergadering van de Polder Land van Waas. Op die vergadering werd dijkgraaf Theo De Roeck aan de kant geschoven. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens stelt vast dat bepaalde tussenkomsten ofwel niet of slechts gedeeltelijk worden vermeld. "En op verzoek van de advocaat van de dijkgraaf werd een ganse verweernota toegevoegd met elementen die niet eens aan bod zijn gekomen. Een verslag dient een correcte weergave te zijn van wat aan bod kwam", vindt Stevenheydens. Hij zal zelf bezwaar indienen en vraagt de gemeente dit ook te doen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is dat echter niet de taak van de gemeente. "Het verslag van het Polderbestuur wordt niet neergelegd bij het gemeentebestuur, maar wel de Bestendige Deputatie en zij beslist om dit goed te keuren of niet." (PKM)