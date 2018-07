Beveren 2020 hekelt gekibbel over tonnageverbod N450 30 juli 2018

02u38 0

De fractie Beveren 2020 stelt zich vragen bij de gebrekkige communicatie en het gekibbel over het tonnageverbod voor de N450 in Melsele.





Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens gaat het dossier dinsdagavond aankaarten bij de twee meerderheidspartijen CD&V en N-VA. De gemeenteraad heeft dit in februari vrijwel unaniem goedgekeurd maar recent heeft Vlaams minister Weyts dit verbod verworpen zolang er geen akkoord is met de andere Wase gemeenten. "Volgens CD&V zullen de borden geplaatst worden en moet de minister ze maar persoonlijk komen weghalen als hij daar een probleem mee heeft. Volgens N-VA dient er eerst een gezamenlijk akkoord te zijn met de andere Wase gemeenten. Niemand heeft baat bij zulke gebrekkige communicatie vanuit hetzelfde college", hekelt Stevenheydens. "De problematiek van de N450 en het zware doorgaande verkeer is te belangrijk om er een politiek steekspel van te maken." (PKM)