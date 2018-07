Beveren 2020 dringt aan op lokaal armoedeplan 11 juli 2018

Op de gemeenteraad heeft Beveren 2020 een oproep gedaan om een lokaal armoedeplan op te stellen. Uit de kansarmoedecijfers 2017 blijkt dat de kansarmoede in Beveren tot 11,5 procent is gestegen. "Dit wil zeggen dat de kansarmoede de afgelopen legislatuur meer dan verdubbeld is", zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. "In vergelijking met de omliggende gemeenten is er nergens zo'n opvallende stijging. In 2012 stond Beveren in Oost-Vlaanderen op de 25e plaats wat armoede betreft, maar onze gemeente is ondertussen opgeklommen tot de 13e plaats." Volgens het gemeentebestuur zijn er verschillende redenen voor deze stijging. Eén ervan is de toename van éénoudergezinnen na scheiding. Het bestuur zal de komende maanden de cijfers en de oorzaken verder bestuderen. (PKM)