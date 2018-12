Beveren 2020 buiten bijzonder comité sociale dienst gehouden Kristof Pieters

16 december 2018

15u29 0 Beveren De partij Beveren 2020 krijgt geen vertegenwoordiging in bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Volgens Bruno Stevenheydens hebben de andere partijen aan lijstverbintenis gedaan om op die manier het mandaat af te nemen.

Vanaf januari 2019 gaat het OCMW vervangen door het bijzonder comité sociale dienst (BCSD). “Op basis van de verkiezingsresultaten had Beveren 2020 recht op een vertegenwoordiger in dit orgaan. Een belangrijk mandaat, zeker omwille van de onrustwekkende stijging van de armoede in Beveren”, zegt Stevenheydens. “Tot onze verbazing hebben we bij het indienen van de voordrachtsakte moeten vaststellen dat de oppositiepartijen Open VLD en Groen-Sp.a samen met CD&V en N-VA aan lijstverbintenis hebben gedaan om op die manier het mandaat van Beveren 2020 af te nemen. Dat is een ernstige miskenning van de uitslag van de verkiezingen. Het is ook onbegrijpelijk dat Groen, SPA en Open VLD zich hiertoe lenen. Het riekt naar postjespakkerij. We begrijpen dat er zowel bij sommige leden van de meerderheid als de oppositie wrevel is omwille van de 8% die Beveren 2020 vanuit het niets behaalde. Dat zou geen reden mogen zijn voor dit soort handelswijze.”

Beveren 2020 telt twee verkozenen met Stevenheydens en Annick Van de Vyver. Als die laatste naar het BCSD was gegaan, was Jan Creve in de raad gekomen.