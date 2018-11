Beveren 2020 bouwt werking verder uit Kristof Pieters

12 november 2018

12u48

De kernleden van Beveren 2020 zijn samengekomen om de verkiezingsuitslag te bespreken. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Beveren 2020 is tevreden met haar resultaat van 8% en twee verkozenen in de gemeenteraad en is ervan overtuigd de komende jaren haar stempel te drukken op het beleid. “8% is een resultaat dat toch wel opmerkelijk mag genoemd worden. Vooral gezien het ontbreken van persoonlijke campagnes bij Beveren 2020 en de bescheiden middelen waar de onafhankelijke lijst in tegenstelling met de gevestigde partijen over beschikt. Bovendien, Beveren 2020 ging pas van start in mei van dit jaar. Op onze bijeenkomst werd nu beslist om de komende maanden de beweging in alle deelgemeenten verder uit te bouwen”, zegt Bruno Stevenheydens. “Inwoners en sympathisanten kunnen vanaf nu ook lid worden van Beveren 2020 door een minimum jaarbijdrage te storten van 5 euro. In ruil daarvoor ontvangt men de internetnieuwsbrief en wordt men uitgenodigd voor de activiteiten.” Meer info: https://www.facebook.com/Beveren2020/