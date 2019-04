Beveren 2020: “50 kilometer rijden voor tentoonstelling met twee affiches” Kristof Pieters

02 april 2019

13u41 1 Beveren Oppositiepartij Beveren 2020 is niet te spreken over de infotentoonstelling die in het gemeentehuis werd georganiseerd over het nieuwe RUP Ouden Doel en Prosperpolder. “Die was namelijk niks meer dan een affiche”, zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens.

Inwoners van Prosperpolder en Ouden Doel kregen vorige maand een brief in de bus met de uitnodiging om een infotentoonstelling te bezoeken op het gemeentehuis. “Op de valreep heb ik die met enkele geïnteresseerden bezocht”, zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. “Dat betekende een verplaatsing van 50 kilometer vanuit Prosperpolder of Ouden Doel naar het gemeentehuis en terug, maar de verwachtingen werden allerminst ingelost. Er waren welgeteld twee affiches te zien met enkele regels tekst. Daar roept men inwoners voor op om naar een tentoonstelling te komen kijken. Dan had men beter deze affiches in Ouden Doel en Prosperpolder opgehangen. Dit had de mensen een nutteloze rit naar Beveren bespaard.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) ging het enkel om de start van een nieuwe procedure die de gemeente bekend wou maken. “De term tentoonstelling was misschien wat ongelukkig gekozen, maar we willen nog minstens één openbare vergadering organiseren om inwoners op de hoogte te brengen. Vorig jaar werden er trouwens al een viertal ‘dorpscafés’ gehouden in Prosperpolder en waren er twee vergaderingen in Ouden Doel. Men kan dus niet zeggen dat we geen moeite doen om de inwoners te informeren”, vindt Vlegels.