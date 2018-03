Beursvrienden sluiten carnavalsseizoen af 24 maart 2018

De allerlaatste carnavalstoet van dit jaar in het Waasland vindt dit weekend plaats in Kieldrecht. Op zondag 25 maart om 14.33 uur start de stoet die voor het 14de jaar op rij georganiseerd wordt door De Orde der Beursvrienden. Prins Stef I zwaait er dan de scepter over een optocht met 51 praalwagens, 2 wandelgroepen (waarvan eentje uit Blankenberge), 8 reuzen, een fanfare, een majorettekorps en een drumband. Alles samen zijn er 66 groepen met daaraan verbonden meer dan 1000 carnavalisten, goed voor een stoet van om en bij de 2,5km. De mooiste praalwagens uit de streek zijn er te zien en ook Nederland is goed vertegenwoordigd. (PKM)