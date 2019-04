Beursvrienden in rouw om confettiverbod Carnavalsgroepen stoppen door gebrek aan stelplaats Kristof Pieters

12 april 2019

16u41 7 Beveren In Kieldrecht rijdt zondag de laatste carnavalsstoet van het seizoen uit maar het evenement krijgt een zwart rouwlintje. De Orde der Beursvrienden zijn misnoegd dat de gemeente dit jaar een verbod op confetti heeft opgelegd. Bovendien haken lokale carnavalsgroepen af door het ontbreken van een stelplaats voor de praalwagens. Voor ‘Leut on den Teut’ wordt het dit weekend de allerlaatste stoet.

De uitnodiging voor de carnavalsstoet van De Beursvrienden laat niks aan de verbeelding over. Het is namelijk een rouwbrief waarin het overlijden van meneer Confetti en mevrouw Serpentine wordt aangekondigd. In de feesttent op het marktplein is zelfs een rouwkapel ingericht waar bezoekers het hele weekend een laatste groet kunnen brengen aan beide overledenen. “Want carnaval zonder confetti is als Pasen zonder paaseieren”, vinden voorzitter Frankie Aendenhof en bestuurslid Philip Van Cleemput. “Er was al een verbod in Haasdonk maar daar kwam het op vraag van de carnavalsvereniging zelf omdat er klachten waren van inwoners. Hier in Kieldrecht heeft nooit iemand geklaagd.”

De Beursvrienden zullen daarom zondag een ludiek protest houden tegen het verbod. Ook carnavalsgroep ‘Leut on den Teut’ zal haar laatste optocht in rouwkledij brengen. De groep moet na elf jaar namelijk noodgedwongen een punt zetten achter haar werking. Vorig jaar trokken ook de Bermzjeekers al de stekker eruit en de Zijderupsen besloten om geen praalwagens meer te bouwen maar er eentje te huren. Alle groepen zaten tot voor kort samen in een oude loods van de Texam-site. De voormalige textielfabriek is intussen echter omgebouwd tot brandweerkazerne en de resterende loodsen gaan di jaar nog onder de sloophamer om plaats te maken voor woningen. “We hebben zes jaar lang een stek gehad in deze loods”, zegt Benji Warrens van Leut on den Teut. “We wilden voor ons jubileumjaar normaal uitpakken met een grootste wagen maar we vonden nergens plaats. Een loods huren kost al snel 3.000 euro per jaar en over die middelen beschikken we niet. Het is heel jammer want wij zijn altijd een groep geweest die graag praalwagens bouwden. We begonnen normaal in oktober. We kwamen dan elk weekend samen in de loods om wat te schilderen maar ook om een pintje te drinken en gezellig samen te zijn. In het Nederlandse Hulst zitten 25 carnavalsverenigingen samen in één gigantische loods, zeg maar een fabriek. Het is eigendom van de stad en alle groepen huren een deeltje van het gebouw. Jammer genoeg is zoiets hier niet mogelijk.”

De Beursvrienden zelf zijn intussen verhuisd naar de oude brandweerkazerne. “De Texam-loods mochten we gratis gebruiken maar nu betalen we 200 euro huur per maand en dat is best veel want uiteindelijk staat onze wagen er tien maand op een jaar stil”, zegt Philip Van Cleemput. “Het is jammer dat de ene na de andere lokale carnavalsgroep uit Kieldrecht ophoudt te bestaan doordat niemand nog een bouw- of stelplaats vindt.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is verbaasd over de commotie rond het confettiverbod. “In Haasdonk is er al jaren een verbod en daar heeft niemand zich over druk gemaakt. We kunnen moeilijk in de ene deelgemeente iets verbieden en het wel toelaten in de andere. Het verlies van de Texam-loods hebben we trouwens proberen compenseren door een toelage te verlenen aan carnavalsgroepen als ze ergens anders een loods konden huren.”

De carnavalsstoet zal zondag 14 april uitrijden om 14.30 uur. Prins Thieu I zwaait er dan de scepter over een optocht met 54 praalwagens, 2 wandelgroepen (waarvan eentje uit Blankenberge), 8 reuzen, een fanfare en 2 drumbands. In totaal goed voor 66 groepen met meer dan 1000 carnavalisten. Met de reclamewagens inbegrepen zal er een stoet van om en bij de 2,5 km rondrijden.