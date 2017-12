Beuken Hof ter Saksen beter beschermd 02u33 0

De gemeente Beveren heeft een akkoord afgesloten voor de aankoop van een beukenrij aan het kasteel Hof ter Saksen. Die beukenrij was tot nog toe in private handen.





Voor de bescherming van de beuken in de Edmond Meertdreef ging het college onderhandelen met de eigenaar en werd een overeenkomst in der minne bereikt. De compromis is intussen al ondertekend. In totaal wordt voor zo'n 2.832 vierkante meter grond aangekocht. De waardevolle beuken zullen nu onder het beheer van de groendienst komen. (PKM)