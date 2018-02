Betrapt bij inbraak in auto 17 februari 2018

Een verdachte man is gisteren opgemerkt op een oprit in de Pauwstraat in Melsele. Hij probeerde in te breken in de geparkeerde wagen. Toen hij werd opgemerkt, nam hij de vlucht. De politie werd verwittigd en kamde de omgeving uit, maar ze troffen niemand meer aan. (PKM)