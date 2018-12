Bestuurster lichtgewond bij kop-staart aanrijding op Provinciale Baan Kristof Pieters

28 december 2018

Vrijdagochtend omstreeks 7.30 uur kwam het tot een kop-staart aanrijding tussen twee personenwagens op de Provincialebaan in Vrasene. Een bestuurster botste net voor het verkeerslicht ter hoogte van de op- en afrit van de E34 op een Alfa Romeo voor haar. Door de aanrijding raakte de chauffeur van het aangereden voertuig lichtgewond. Ze werd ter controle naar het AZ Nikolaas overgebracht. De andere bestuurster bleef ongedeerd. Haar wagen raakte beschadigd en moest getakeld worden. Er was lichte verkeershinder. Mogelijk speelde de dichte mist een rol in het ongeval.