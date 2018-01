Bestuurster gewond na crash tegen paal 03u00 0 Foto Kristof Pieters de wagen knalde na een slippartij tegen een paal.

In de Ruiterstraat in Verrebroek is de bestuurster van een Fiat lichtgewond geraakt bij een ongeval. De vrouw reed richting Meerdonk.





Ter hoogte van de Duikeldam kwam het linkervoorwiel van haar wagen in een uitgereden greppeltje naast de goot terecht. Daarop verloor ze de controle over haar voertuig.





De wagens slipte en knalde ruim vijftig meter verder met de achterkant tegen een betonnen verlichtingspaal. De wagen kwam uiteindelijk nog eens dertig meter verder tot stilstand op het fietspad. De auto raakte zwaar beschadigd.





De bestuurster werd naar het ziekenhuis overgebracht. (PKM)