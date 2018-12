Bestuurster gewond bij kop-staartbotsing in Bergstraat Kristof Pieters

14 december 2018

In de Bergstraat in Haasdonk kwam het vrijdagmiddag om 12.45 uur tot een kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens. De bestuurster van een Volkswagen Polo vertraagde om een tankstation op te rijden. De bestuurder van een Mercedes merkte dit te laat op en reed in op zijn voorligger. De bestuurster van de aangereden wagen liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Haar wagen liep blikschade op. De andere wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld. De twee inzittenden bleven wel ongedeerd. Omdat er vloeistoffen en brokstukken op de rijbaan terecht gekomen was werd de brandweer opgeroepen voor het opkuisen van het wegdek. Er was lichte verkeershinder.