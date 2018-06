Bestuurster gewond bij botsing met vrachtwagen 08 juni 2018

02u46 0

In de Albert Panisstraat in Beveren is donderdagmiddag een jonge vrouw gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een vrachtwagen reed de Renault Clio van de vrouw achteraan aan. De brandweer moest ter plaatse komen om de vrouw uit het beschadigde voertuig te bevrijden. Daarvoor moesten de brandweermannen het dak van de auto knippen. De vrouw werd naar het AZ-Nikolaas overgebracht. De vrachtwagenchauffeur verkeerde in shock en was erg aangeslagen door het gebeuren. Na een halfuur kon hij zijn weg verderzetten. Door het ongeval ontstond er er heel wat verkeershinder op de N70. Het verkeer moest gedurende een uur beurtelings over een rijstrook langs het ongeval passeren waardoor er in beide richtingen een lange file ontstond. (JVS)