Bestuurster belandt in diepe gracht naast ‘waze-o-strade’ Kristof Pieters

22 november 2018

20u48 0

Op de parallelweg naast de E34 in Melsele is donderdagavond een wagen in een metersdiepe gracht tussen de snelweg en de parallelweg beland. Het ongeval gebeurde op de zogenaamde ‘waze-o-strade’, een gegeerde sluipweg die bestuurders komende uit de Waaslandhaven en de E34 gebruiken om richting Zwijndrecht en de E17 te rijden. Via die sluipweg rijden dagelijks honderden bestuurders via enkele landelijke wegjes om de files op de E34 en in het centrum van Melsele te vermijden. Helaas zijn de landelijke wegen niet berekend op het vele verkeer; ze zijn vaak in slechte staat en er is geen straatverlichting. Dat was ook de oorzaak van het ongeval. De bestuurster kwam er met de schrik van af, maar haar wagen liep wel flinke schade op.