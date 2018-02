Bestuurder zwaargewond bij kop-staartaanrijding op R2 21 februari 2018

02u49 0 Beveren Op de R2 gebeurde gisterenmiddag omstreeks 14.30 uur een zwaar verkeersongeval tussen de Beverentunnel en de E34 net voor het knooppunt Beveren.

Het ging om een kop-staartaanrijding tussen drie personenwagens. Een Hyundai knalde er met hoge snelheid op een BMW. Die werd door de klap tegen zijn voorligger geslingerd. De bestuurder van de BMW werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval veroorzaakte heel wat hinder. Het was gisteren trouwens de hele dag file op de snelwegen in de regio. Op de E17 en de E34 was het aanschuiven door een brandende bestelwagen ter hoogte van de Kennedytunnel. Heel wat bestuurders kozen voor de Liefkenshoektunnel als alternatief, maar aan de ingang van de tunnel reden rond 13.30 uur twee vrachtwagens op elkaar in. In de staart van die file botsten ook in de Beverentunnel drie vrachtwagens op elkaar. Er vielen enkel licht gewonden, maar twee van de drie vrachtwagens moesten worden getakeld. (PKM)