Bestuurder zwaargewond bij botsing op kruispunt 13 april 2018

02u50 0

Op het kruispunt van Nieuw Arenberg met de Westzeestraat in Kieldrecht zijn gisterenmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Rond 16.20 uur kwam een Citroën Picasso die in de Westzeestraat reed in aanrijding met een Mercedes die van Nieuw Arenberg kwam. Door de klap belandden beide wagens meters verder in de berm. In de Mercedes raakte een passagier zwaargewond. De bestuurder liep lichte verwondingen op. De bestuurder van de Citroën was er erger aan toe. Hij werd in kritieke toestand naar het UZA in Edegem overgebracht. Het kruispunt heeft een zwarte reputatie. In het verleden vielen er bij verschillende zware ongevallen al vele slachtoffers. Door het ongeval was Nieuw Arenberg, de verbindingsweg tussen Kieldrecht en Doel een hele tijd voor het verkeer afgesloten. (PKM)