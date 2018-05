Bestuurder wordt onwel en belandt in gracht 12 mei 2018

In de Zaveldam, een zijstraatje van de Melseledijk in Melsele, gebeurde gisterenmiddag omstreeks 14.45 uur een ongeval. Een technieker van een busbedrijf werd onwel achter het stuur en kwam met zijn bestelwagen in de gracht terecht. Om de man uit het voertuig te bevrijden, werd de brandweer opgeroepen. Zij moesten de stoel van de bestuurder demonteren om het slachtoffer vervolgens via de achterkant van het voertuig te ontzetten. Door het ongeval was de Zaveldam een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (PKM)