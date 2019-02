Bestuurder lichtgewond na aanrijding met betonblok Kristof Pieters

27 februari 2019

15u21 0

Een automobilist is dinsdagavond met zijn wagen tegen een betonblok aangereden in de Zaveldam in Melsele. De bestuurder raakte lichtgewond. De Zaveldam, die parallel loopt met de E34, wordt vaak gebruikt als sluipweg.