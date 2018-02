Bestuurder gewond 15 februari 2018

Op Zillebeek in Beveren deed zich gisterenmiddag een ongeval tussen twee personenwagens voor. Ter hoogte van de Elzestraat reed een vrouw uit De Klinge met haar Toyota Corolla achteraan in op een BMW die was gestopt om linksaf de Elzestraat in te rijden. De bestuurster van de Toyota raakte hierbij lichtgewond. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. De Toyota raakte beschadigd aan het motorgedeelte en was niet meer rijvaardig. De wagen werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en gelekte vloeistof die op de rijbaan terechtkwamen op te kuisen. (PKM)