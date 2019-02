Bestuurder gewond na klap tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

19 februari 2019

In Oud Arenberg in Kieldrecht is maandagavond een bestuurder de controle verloren over zijn voertuig. Hij raakte met zijn wagen van de baan en botste tegen een verlichtingspaal. De chauffeur raakte hierbij lichtgewond.