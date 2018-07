Bestuurder (59) gewond na crash tegen verlichtingspaal 13 juli 2018

02u27 0 Beveren Op de Oostlangeweg in Doel is woensdagavond een auto tegen een verlichtingspaal beland.

De bestuurder, een 59-jarige man met de Duitse nationaliteit, was op weg naar zijn werk in de kerncentrale van Doel. Hij verklaarde dat hij de controle over zijn stuur verloor, toen hij zijn sleutelbos aan het zoeken was. De Volkswagen Golf knalde tegen de verlichtingspaal die door de hevige klap schuin kwam te staan en om dreigde te vallen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken die op de rijbaan waren terechtgekomen te verwijderen. Een ziekenwagen bracht het slachtoffer naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Het is al het derde zware ongeval op de Oostlangeweg in twee weken tijd.





(PKM)