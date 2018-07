Bestuur Gezinsraad breidt uit 26 juli 2018

De 42-jarige David Wauters uit Melsele versterkt het bestuur van de Gezinsraad Beveren. "De laatste jaren heb ik mij vaak aangesproken gevoeld door de zaken die de Gezinsraad behandelt, vandaar de vraag om als bestuurder opgenomen te worden in de groep" verklaart Wauters zijn keuze. Het bestuur van de Gezinsraad heeft de kandidatuur unaniem aanvaard. David Wauters, papa van drie, zal de vertegenwoordiging van de ouderverenigingen binnen de Gezinsraad mee op zich nemen. Met zijn toetreding komt het aantal bestuurders van de Gezinsraad dat ook in een oudervereniging actief is op vier. De Gezinsraad vertegenwoordigt 25 ouderverenigingen in Beveren en deelgemeenten, naast tientallen wijkcomités en zelfhulpgroepen. (PKM)





