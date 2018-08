Bestelwagen in gracht na aanrijding met tractor 23 augustus 2018

02u43 0

Op de Kreek in Kieldrecht gebeurde dinsdag in de late avond een zwaar verkeersongeval. Een lichte bestelwagen, die in de richting van Verrebroek reed, botste op een tractor die uit de tegenovergestelde richting kwam. De bestuurder van de bestelwagen schatte de breedte van het landbouwvoertuig verkeerd in. Door de aanrijding belandde de bestelwagen even verderop in de berm naast de weg. De bestuurder liep verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gebracht. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd, maar ook zijn tractor en aanhangwagen geraakten beschadigd. De combinatie versperde de rijbaan in beide richtingen, waardoor het verkeer een tijdlang moest omrijden.





(PKM)