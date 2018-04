Beste kwartaal ooit voor haven 18 april 2018

De haven van Antwerpen kende een uitstekend eerste kwartaal en behandelde 58.328.678 ton goederen, een forse stijging van 7,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijger is ook nu weer de containertrafiek die een stevige groei van 9,5% noteerde ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Er werd een groei opgetekend op alle vaargebieden, zowel in de aan- als de afvoer. De groei op Europa springt met 14,5% het meest in het oog. De huidige groeicijfers bevestigen volgens Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, niet alleen de nood aan extra containercapaciteit, maar maken ook duidelijk dat de capaciteitsgrens versneld wordt overschreden en dat de haven dus sneller zal moeten uitbreiden dan voorzien. (PKM)