Beroering over aangekondigde opruiming van graven 31 mei 2018

02u50 0 Beveren Beveren 2020 heeft de voorbije week vastgesteld dat, hoewel er op het kerkhof van Doel nog amper begraven wordt, toch graven van méér dan 70 en 80 jaar staan aangeduid als op te ruimen.

"Het gaat om oude graven in artdecostijl die mee de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele nood toe is om ze te laten verdwijnen", zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. "In één van de gevallen gaat het zelfs om een historisch graf: dat van oud-strijder Theofiel Jozef De Munck, die om het leven kwam tijdens de oorlog in 1944. Net op dit moment wordt er overal in Vlaanderen aandacht gegeven aan oorlogsgraven. Het is moeilijk te begrijpen dat het dreigt opgeruimd te worden." Stevenheydens vroeg op de gemeenteraad waarom geen rekening wordt gehouden met de lijst van funerair erfgoed die in 2005 werd opgesteld. Per deelgemeente werd er een lijst opgesteld.





Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wordt enkel de normale procedure toegepast. "De borden staan er een jaar lang en in die tijd kunnen nazaten een verlenging aanvragen. Ook wordt nagegaan of er graven op de lijst staan van funerair erfgoed. We behandelen Doel op dezelfde manier als de andere deelgemeenten. Ook in Prosperpolder was er al ophef rond de opruiming van graven, maar een aankondiging betekent dus niet dat er ook opdracht is gegeven tot het ruimen van graven", benadrukt Van de Vijver. (PKM)