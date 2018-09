Benefietactie voor getroffen handelaars De Bever Meerderheid winkeliers wil snel heropstarten Kristof Pieters

03 september 2018

19u31 0 Beveren De handelaars van de door brand getroffen winkelgaanderij De Bever hebben maandag samengezeten met het gemeentebestuur en de vereniging Aangenaam Winkelen. De slachtoffers krijgen eerstdaags een aanbod om tijdelijk herop te starten in een leegstaand winkelpand. Intussen is ook het initiatief genomen voor een benefietactie.

De opkuiswerken in de winkelgaanderij zijn intussen volop bezig, maar volgens een eerste voorzichtige schatting zal het toch makkelijk een maand of twee duren eer het winkelcomplex de deuren kan heropenen. Om het inkomensverlies voor de getroffen handelaars te beperken, doet het gemeentebestuur en het centrummanagement een voorstel om de activiteiten tijdelijk op een andere locatie al te herstarten. “In totaal zijn er dertien handelszaken getroffen door de brand”, zegt schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA). “Een meerderheid heeft op de vergadering aangegeven snel te willen heropstarten, maar er zijn ook enkele winkeliers die eerst de uitkomst willen weten van de verzekeringsmaatschappijen. De centrummanager zal nu alle leegstaande panden oplijsten en vervolgens elke geïnteresseerde handelaar een concreet voorstel doen. In Warande Shopping zijn er momenteel vier leegstaande panden, maar daar zijn ook enkele grotere winkels bij. Het is dus ook perfect mogelijk om verschillende handelaars één winkelruimte aan te bieden, die ze dan kunnen delen.”

Enkele winkeliers hebben intussen al een oplossing gevonden. Het kapsalon kan tijdelijk verhuizen naar een kapperszaak op het Yzerhand en de Towel Shop gaat de productie verhuizen en zich voorlopig enkel bezighouden met de online shop. Eethuis ‘Ons Hongerke’ hoopt op een toelating om een kraam te plaatsen net buiten de Gaanderij. “We hebben dan wel geen zitplaatsen en een iets beperkter gamma, maar we kunnen dan tenminste wel terug ons brood verdienen”, legt Frank Wauters uit.

Kleermakerij Zahra heeft wel interesse om tijdelijk te verhuizen. “Onze zaak heeft niet zo enorm veel schade opgelopen, maar door het afsluiten van de winkelgaanderij zijn we natuurlijk niet meer bereikbaar voor klanten”, zegt Jarid Kaleqyan. “Bovendien moet ook de brandgeur eerst volledig weg zijn aangezien we met kleding werken. Voor ons zou een tijdelijke verhuis dus ideaal zijn.”

Handelaarsvereniging Aangenaam Winkel plant intussen een benefiet voor de getroffen collega’s, maar ook voor de bewoners van de bovenliggende appartementen. “Tijdens het shoppingweekend van 22 en 23 september gaan we een eetfestijn op poten zetten”, zegt voorzitter Chantal Thielens. “We rekenen altijd op de handelaars om hun beste beentje voor te zetten voor leuke evenementen, maar ook in tijden van nood moeten we voor elkaar klaarstaan.”