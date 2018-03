Bedrijven smeken om technisch personeel WERKLOOSHEIDSGRAAD OP HISTORISCH LAAG PEIL KRISTOF PIETERS

21 maart 2018

02u38 0 Beveren In het Freethielstadion vond gisteren de grootste jobbeurs van Oost-Vlaanderen plaats. Meer dan 90 bedrijvenstands en 1.900 vacatures tonen dat de economie hier groeit. Bedrijven zoeken technisch personeel en kijken daarom ook over de grens.

Het gaat bijzonder goed met de economie in onze regio. Volgens cijfers van VDAB is de werkloosheid het voorbije jaar met nog maar eens 7,4 procent gedaald in Oost-Vlaanderen.





"De werkloosheid daalt al 31 maanden op rij, en dat sinds augustus 2015", zegt directeur Freddy Van Malderen. "We zitten nu aan een gemiddelde werkloosheidsgraad van 6,5 procent. In de laatste tien jaar werd enkel in januari 2008 een nog lager getal opgetekend. In veel gemeenten ligt de werkloosheidsgraad intussen al onder de 4 procent en is de arbeidsmarkt bijzonder krap aan het worden. Zeker als je er rekening mee houdt dat er vooral 50-plussers bij de werkzoekenden zitten."





Rondetafelgesprek

Volgens dezelfde cijfers van VDAB steeg het aantal vacatures het voorbije jaar met 17,5 procent. De grootste tekorten zijn er voor technische profielen zoals bouwvakkers, lassers, elektriciens enzovoort.





"In tijden van crisis is het al knap lastig om mensen te vinden, maar met een gestegen aanbod wordt het voor de bedrijven alleen maar moeilijker om die knelpuntvacatures ingevuld te krijgen", zegt Van Malderen.





Het aantal knelpuntberoepen is het voorbije jaar gestegen. Er waren er al 67 en daar zijn er nog eens negen bijgekomen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) woonde gisteren een rondetafelgesprek bij met enkele bedrijfsleiders om over de problematiek te praten. Montagebedrijf Bilfinger ROB is gevestigd in de Waaslandhaven en moet alle zeilen bijzetten om de instroom van technici op peil te houden. "We hebben nu 130 vacatures openstaan en jaarlijks zouden we 70 tot 80 mensen moeten aanwerven. Het gaat om knelpuntberoepen zoals lassers en pijpfitters. Omdat we onvoldoende geschikt personeel vinden, leiden we ze zelf maar op. Dat doen we onder meer via de Pipe Academy, waar elk jaar 15 mensen afzwaaien."





Goed voor werkzoekenden

Richard Meersschaert, directeur van EGTS Linieland dat de jobbeurs organiseert, stelt de krapte op de arbeidsmarkt ook vast. "Daarom dat we ook over de grens kijken en samenwerken met Nederland." Voor werkzoekenden is het natuurlijk goed nieuws. Dat ondervindt ook Sandra De Witte (50) uit Sint-Gillis-Waas die gisteren een kijkje kwam nemen op de jobbeurs, waar meer dan 90 bedrijven aanwezig waren.





"Ik ben in februari moeten afvloeien door een herstructurering, maar ik heb veel ervaring en spreek vijf talen. Als ik wil, heb ik morgen al ander werk", vertelt Sandra. "Ik kijk echter de kat uit de boom en zoek een parttime job omdat ik voldoende vrije tijd wil hebben. Mijn leeftijd heb ik nog geen enkele keer als hinderpaal ervaren."