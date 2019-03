Bedrijfsleven vreest impact van Oosterweelwerken Kristof Pieters

29 maart 2019

17u35 0 Beveren Zo’n 300 bedrijfsleiders uit de Antwerps-Wase regio verzamelden op twee informatiesessies over de meest actuele stand van de werken aan de Oosterweelverbinding. “De massale opkomst geeft aan hoe bekommerd het bedrijfsleven is over de impact van de werken,” zegt Jo De Backer, voorzitter van Voka – de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De werken voor de Oosterweelverbinding zijn nu effectief gestart. Voor de aanwezige bedrijven was het al snel duidelijk dat de verschillende werven vanaf de zomer 2020 samenlopen en er effectieve hinder zal zijn. “Daarom willen we ervoor zorgen dat de bedrijven het komende jaar nog zoveel mogelijk voorbereidende maatregelen kunnen nemen om werknemers, leveranciers en goederen met het minste tijdverlet op de juiste plaats te krijgen”, zegt Steven Roeland, bereikbaarheidmanager bij Voka. “In samenwerking met BAM zullen we alvast meer van dit soort informatiesessies organiseren. Verder zullen we als Kamer ook overleg plegen en de noden van de bedrijven aankaarten en indien nodig om bijsturing vragen.”

Tijdens de twee sessies afgelopen donderdag gaf bouwheer BAM concrete toelichting bij het volledige Oosterweelproject en de meest actuele informatie over de reeds gestarte werken op Linkeroever. De nieuwe verbindingsweg van Waaslandhaven Oost (E34) met een nieuw Park&Ride-gebouw ter hoogte van de Blancefloerlaan (op de grens tussen Antwerpen Linkeroever en Zwijndrecht) tot de aansluiting op de E17 ter hoogte van Zwijndrecht kwam ter sprake. Ook de vernieuwing en uitbreiding van het op- en afrittencomplex ter hoogte van Waaslandhaven-Oost werd geduid. Er kwamen ook vragen uit de zaal over het knooppunt R1-E34 met op- en afrit Sint-Anna én de nieuwe aantakking van de E17 op de R1 met vernieuwde op- en afritten ter hoogte van Zwijndrecht.

BAM beloofde zwaar in te zetten op een optimale bereikbaarheid tijdens de werken. Dit door het behoud van alle mogelijke verkeersbewegingen op de snelwegen, het maximaal beschikbaar houden van op- en afritten, een verminderde maximumsnelheid, versmalde rijstroken en het deels verplaatsen van de snelweg op tijdelijke infrastructuur.