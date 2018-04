Bedankt voor onbewezen diensten ONTWERPER VERBOUWING ERMENRIKE NA 1,5 JAAR AANMODDEREN AAN DEUR GEZET KRISTOF PIETERS

24 april 2018

02u49 0 Beveren Verenigingen zullen nog even moeten wachten op de nieuwe foyer van ontmoetingscentrum Ermenrike. De gemeente heeft de ontwerper voor de verbouwing namelijk aan de deur gezet. De man had na anderhalf jaar nog altijd niks op papier gezet.

De verbouwingswerken aan Ermenrike zijn een oplossing voor de nakende sluiting van het feestzalencomplex Het Centrum. De gemeente trok 600.000 euro uit om OC Ermenrike uit te breiden met een nieuwe foyer en een leskeuken. Concreet zal de foyer meer dan verdubbelen in oppervlakte zodat het een volwaardige zaal wordt met een capaciteit voor 150 personen. Verenigingen kunnen er dan teerfeesten en andere festiviteiten houden. De zaal kan met een wand in twee ruimtes gedeeld worden.





De verenigingen zullen wel nog even geduld moeten hebben. De gemeente heeft de ontwerper namelijk bedankt voor 'onbewezen' diensten.





Ultimatum

Het dossier werd al in oktober 2016 goedgekeurd, maar de man slaagde er ondanks herhaaldelijk aandringen niet in om ook maar iets op papier te zetten. "We hebben te veel geduld gehad", zucht schepen van Cultuur Johan Smet (N-A). "In februari hebben we de man voor een ultimatum geplaatst. Hij beloofde binnen de twee weken een voorontwerp in te leveren, maar dat is er nooit gekomen. We hebben er echt alles aan gedaan om hem aan de tekentafel te krijgen, maar zonder resultaat."





De architect van de gemeente heeft intussen wel een voorontwerp klaar. "En dat op één week tijd", zegt Smet. "Zij moet normaal vooral bouwdossiers opvolgen, maar gezien de enorme vertraging in dit dossier is ze even bijgesprongen." Als de gemeenteraad de beëindiging van het contract met de ontwerper bevestigt, kan het dossier eindelijk verdergezet worden. "Maar we moeten realistisch zijn. De werken zullen wellicht niet meer dit jaar starten als er nog een definitief ontwerp gemaakt moet worden en daarna de aanbesteding volgt", geeft de schepen toe. "We zitten zelf ook knap verveeld met deze situatie. De werken hadden al bezig moeten zijn."





Het enig lichtpuntje is dat het voorontwerp uit eigen huis wel op veel enthousiasme kan rekenen. "Er zijn nog drie mogelijke varianten in de running", vervolgt Smet. "De verschillen zitten vooral in het plaatsen van de nieuwe toog. Die willen we namelijk weghalen van de ingang en meer centraal in de foyer plaatsen. Ook komt er een nieuwe vestiaire. Tenslotte is er ook een leskeuken voorzien. Daar was veel vraag naar. De keuken zal niet alleen dienst doen voor kooklessen, maar kan uiteraard ook ingezet worden als er recepties worden georganiseerd in de foyer. Verder komt er ook extra bergruimte voor de fanfare. Het eindresultaat zal dus de moeite zijn, maar jammer genoeg moeten we er iets langer op wachten dan gepland."