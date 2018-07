BE-Alert werkt en wacht op Beveraren GEMEENTE VRAAGT INWONERS EIGEN ALARMERINGSSYSTEEM TE VERLATEN KRISTOF PIETERS

06 juli 2018

02u36 0 Beveren Duizenden inwoners in onze regio hebben gisteren een telefoontje, mail of sms gekregen van het crisiscommunicatiesysteem BE-Alert. Dat werd met succes uitgetest. Simultaan werd via het eigen alarmeringssysteem Domino opgeroepen zich in te schrijven op BE-Alert.

Een jaar na de lancering van BE-Alert zijn reeds 70% van de Belgische gemeenten aangesloten op dit alarmeringsplatform. In onze provincie heeft zelfs 97% van alle gemeenten BE-Alert opgenomen in hun noodplanning. Gisteren verstuurden ze allen een testbericht via sms, een gesproken bericht of e-mail.





In Beveren werd simultaan een bericht uitgestuurd via het eigen alarmeringssysteem Domino. "Beveren was tien jaar geleden namelijk pionier", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "We hebben het systeem ingevoerd na de ramp bij Total in Kallo waarbij miljoenen liters olie weglekten."





Het eigen systeem kost de gemeente wel een pak meer geld dan het nieuwe BE-Alert. Daarom besliste Beveren over te schakelen. "Intussen hebben zich 1.870 mensen ingeschreven bij BE-Alert met een totaal van 2.600 nummers", zegt rampenambtenaar Yves D'Eer. Dit is klein bier tegenover de database die de gemeente aanlegde met het Domino-systeem. "Daarin zitten maar liefst 14.754 telefoonnummers. Het gaat vooral om vaste telefoonlijnen, maar ook om 2.400 gsm-nummers. We kunnen die niet zomaar overzetten naar BE-Alert. We moeten rekening houden met de privacywet en mensen moeten zichzelf inschrijven. Daarom hebben we vandaag een oproep gedaan dit zo snel mogelijk te doen."





Voorlopig gaat Beveren de twee alarmeringssystemen naast elkaar blijven gebruiken. "We zouden wel gek zijn om zo'n database in de prullenmand te gooien", benadrukt Van de Vijver. "We zijn altijd erg tevreden geweest over Domino, maar BE-Alert biedt meer mogelijkheden. Bovendien zijn er al heel wat vaste lijnen niet meer in gebruik. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren om zich te registreren bij BE-Alert met hun gsm-nummer."





Per wijk

In Beveren is het belang van BE-Alert nog net iets groter dan in andere gemeenten omwille van de aanwezigheid van een kerncentrale en een havengebied met risicovolle (petro)chemische bedrijven. "We hebben de alarmering de voorbije jaren al meermaals gebruikt bij branden of overstromingen, maar er zijn nog meer mogelijkheden. We kunnen immers heel specifieke perimeters instellen zoals een wijk of zelfs straat. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook een bericht versturen als voor wegenwerken de volgende ochtend alle auto's moeten verplaatst worden." Gisteren werd zo'n beperkte test succesvol gehouden in het Doornpark.





Inschrijven kan via www.be-alert.be