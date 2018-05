Baba Yega strijkt neer in basisschool Wonderwijs 08 mei 2018

Baba Yega - de populaire dansformatie die 'Belgium's Got Talent' won - is gisteren begonnen aan een scholentour.





Basisschool Wonderwijs mocht de spits afbijten en kreeg gisteren twee leden van de mysterieuze bende gemaskerde dansers over de vloer. "Afgelopen weken hebben de kinderen van onze school zelf verschillende 'Baba Yega'-filmpjes gemaakt en ingestuurd. Hun danstalent wordt nu beloond", glundert directeur Bert De Jonghe.





De twee Baba Yega's namen ruim de tijd om met de leerlingen op de foto te gaan en gingen zelfs mee de speeltuin uittesten.





Tot slot sprongen ze nog even mee op de dansvloer toen de jongeren hun eigen danskunsten toonden.





(PKM)