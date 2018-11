Baasjes, opgelet: binnenkort hondenweide van halve hectare (!) in Lisdodde Voor als uw viervoeter echt eens uit de bol wil gaan Kristof Pieters

15u19 2 Beveren In Kallo komt volgend jaar één van de grootste hondenweides van Vlaanderen. De hondenloopzone zal meer dan een halve hectare in beslag nemen en wordt volledig omheind. “Het is een win-win voor alle partijen”, zegt schepen Filip Kegels. “Het aanpalende natuurgebied De Lisdodde kent nu een problematiek van loslopende honden en uitwerpselen. Tegelijk is er veel vraag naar een ruimte waar honden in alle vrijheid eens goed kunnen rennen.”

De gemeente heeft vorig jaar een eerste hondenweide gerealiseerd naast het parkdomein Hof ter Saksen. Die kwam er na een petitie van een aantal hondenbaasjes. Het perceel is 700 vierkante meter groot en er werden ook een aantal avontuurlijke elementen in aangebracht, zoals kleine boomstammetjes. De hondenweide is echter maar klein bier in vergelijking met de hondenloopzone die binnenkort wordt aangelegd in Kallo. Die zal maar liefst 5.400 vierkante meter groot zijn. De gemeenteraad keurde maandagavond een beheersoverdracht goed van het perceel grond dat nu nog in beheer is van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “Dit is het resultaat van een overleg met ANB rond de problematiek van loslopende honden in het natuurgebied De Lisdodde”, zegt schepen van Groen Filip Kegels (N-VA). “De uitwerpselen zijn een doorn in het oog van veel wandelaars en de loslopende honden verstoren natuurlijk de natuur. Met de aanleg van een afgebakende hondenloopzone creëren we een oplossing waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn.”

Het perceel grond dat de gemeente in beheer krijgt, is 6.250 vierkante meter groot en situeert zich langs de Melkader. “We zullen 5.400 vierkante meter omheinen voor de hondenloopzone en de rest willen we inrichten als bloemenweide waar wandelaars en fietsers even halt kunnen houden voor een picknick.”

De hondenweide aan Hof ter Saksen telt intussen al heel wat gebruikers. “We zijn enorm tevreden want alles verloopt er prima en er is geen overlast”, vervolgt Kegels. “Beveren is echter een grote gemeente en we voelen de behoefte aan bijkomende ruimte waar honden eens kunnen rondrennen. Deze opportuniteit in Kallo konden we dan ook niet laten liggen. We gaan net als in Hof ter Saksen wel duidelijke spelregels opstellen en willen opnieuw samenwerken met een hondenbaasje die meter of peter wil zijn om een oogje in het zeil te houden.”

De hondenloopzone zal wellicht ook bezoekers van buiten Kallo aantrekken maar daar ziet de schepen geen graten in. “We hebben altijd al gepleit voor een maximaal medegebruik van de natuurgebieden. In Kallo is er nu een mooie groene ring rond het dorp . Dit project is een geknipte toevoeging. Mensen zijn welkom om hier met de hond te komen wandelen aan de leiband. In de hondenloopzone kunnen ze hun viervoeter dan toch even goed laten rondrennen.”

De werken zullen nog dit voorjaar starten. De hondenweide zal wellicht rond april klaar zijn.