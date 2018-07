Avond om nooit te vergeten DUIZENDEN FANS OP GROTE MARKT ZIJN DELIRIUM NABIJ 03 juli 2018

03u03 0 Beveren De Grote Markt van Beveren daverde gisterenavond op zijn grondvesten na de winnende goal tegen Japan.

Met de 0-2 achterstand was de moed bij velen al diep in de schoenen gezonken. Bij de gelijkmaker ging Beveren uit zijn dak maar bij de ultieme goal voor de overwinning barstte het feest pas echt los. Waasland-Beveren animator Patrick De Paepe liet zich met een vorklift omhoog hijsen om het supporterslegioen een heuse polonaise te doen dansen. Waasland-Beveren, die het openluchtevenement organiseert, blikt nu al vooruit naar de volgende wedstrijden.





"We hadden nu al het terrein breder gemaakt maar het stond nog helemaal vol", zegt Kevin Reyns. "We gaan nu een aanvraag indienen bij de gemeente om voor de finale ook de parking van de Grote Markt te mogen inpalmen. We gaan dan een tweede groot scherm laten aanrukken en mikken op 6.000 bezoekers."





Optimistisch zijn ze dus wel bij Waasland-Beveren. Maar eerst toch maar voorbij de Brazilianen geraken in de kwartfinale. (PKM)