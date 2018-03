Autowrak in tuin vat vuur tijdens slijpwerken 01 maart 2018

02u48 0 Beveren In de Klapperstraat in Beveren is gisteravond rond 17.45 uur brand ontstaan in de achtertuin van een woning.

De bewoner was er bezig met een oud autowrak in stukken te slijpen. Toen de man binnen even ging opwarmen, vatten brandbare delen van de auto, waarschijnlijk afkomstig van gensters door het slijpen, vuur. Dat ging gepaard met een zware rookontwikkeling. Een passant die de rook opmerkte, verwittigde de brandweer. Het vuur was snel onder controle. Een houten tuinafsluiting liep wel wat brandschade op. (PKM)