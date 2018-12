Automobilist maakt slipper in gracht maar komt er vanaf met nat pak Kristof Pieters

26 december 2018

15u53 0 Beveren Een bestuurder is woensdag met zijn wagen in de omwalling terechtgekomen van het kasteeldomein Hof ter Saksen. De chauffeur hield geen verwondingen, maar wel een nat pak over aan de frisse duik.

De chauffeur verloor woensdagmiddag omstreeks 14 uur de controle over zijn voertuig op de Haasdonkbaan naast het domein van Hof ter Saksen. De Citroën Berlingo, die richting Haasdonk reed, slipte in één van de beruchte bochten en ramde de vangrail die de smalle weg van de brede gracht scheidt. De wagen botste net tegen een stuk vangrail dat bij een vorig ongeval beschadigd geraakt was en nog niet hersteld werd. Daardoor ging de wagen over de vangrail en belandde zo in het water. Gelukkig is de gracht niet erg diep, maar de bestuurder hield er wel een nat pak aan over. Hij bleef verder ongedeerd en kon bekomen en opdrogen in de combi van een politiepatrouille die ter plaatse kwam. Een takelwagen en een beperkt ploegje van de brandweer kwamen ter plaatse om de zwaar beschadigde wagen uit de gracht te takelen.