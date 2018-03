Autobestuurder rijdt in flank manoeuvrerende vrachtwagen 09 maart 2018

02u54 0

Aan de Kreek in Kieldrecht is gisterochtend om 5 uur een jongeman met zijn Citroën Berlingo ingereden op een truck van een bedrijf uit Borgloon. De trucker kwam verpakkingsmateriaal leveren bij een perenkweker. Daarvoor moest hij achterwaarts de oprit van het bedrijf oprijden. Toen de chauffeur met zijn manoeuvre bezig was, reed de autobestuurder, die richting Verrebroek reed, in op de flank van de truck. Beide voertuigen liepen schade op, de auto was zelfs total loss. De jonge bestuurder had geen verzorging nodig. Ook de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De brandweer kwam de brokstukken opruimen. Ook werd de beschadigde batterij van de auto afgekoppeld. Deze was beschadigd geraakt waardoor ze beginnen roken was. Preventief werd de batterij gekoeld. Er was weinig hinder (PKM)