Autobestuurder in levensgevaar na aanrijding met trein in Waaslandhaven JVS/PKM

06 december 2018

10u09 6 Beveren In de Waaslandhaven in Kallo is afgelopen nacht een autobestuurder zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein.

Het ongeval gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur. Een autobestuurder reed op de Hazopweg aan hoge snelheid in op een traag rijdende goederentrein. De trein had net een bedrijfsterminal aan het Vrasenedok verlaten. De auto reed in op één van de wagons in het midden van de trein. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig. De hulpdiensten hadden heel wat werk om het slachtoffer uit de totaal verhakkelde auto te bevrijden.

De man raakte zwaargewond en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Naar de oorzaak van het ongeval is het nog gissen. Mogelijk had de bestuurder de trein door de duisternis niet opgemerkt of was hij ingedommeld achter het stuur. Er werd geen remspoor aangetroffen. De Hazopweg was door het ongeval tot iets na 5 uur afgesloten in beide richtingen.