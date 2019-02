Auto’s botsen in Schoolstraat, bestuurders en baby ongedeerd Kristof Pieters

27 februari 2019

11u51 0 Beveren Op het kruispunt van de Dijkstraat met de Gaverlandstraat kwam het woensdagochtend tot een aanrijding tussen twee personenwagens. Een moeder die met haar baby op weg was naar de kinderopvang bleef gelukkig ongedeerd.

De bestuurder van een zware Mercedes AMG die in de Dijkstraat richting Schoolstraat reed, stopte een het kruispunt van de Gaverlandstraat om een voetganger te laten oversteken op het zebrapad. De bestuurster van de Fiat 500, die achter hem reed, merkte dit te laat op en reed in op de Mercedes. De voertuigen liepen blikschade op, maar beide bestuurders bleven gelukkig ongedeerd. De zware Mercedes was nog rijvaardig, maar de Fiat niet. De wagen liep schade op aan de motor en een van de voorwielen. De bestuurster was met haar baby op weg naar een kinderopvang vlakbij. De bestuurder van de Mercedes schoot zelf ter hulp en bracht de vrouw en haar kind naar de crèche. Ondertussen maakte de brandweer de rijbaan vrij. Beide partijen kwamen nadien terug ter plaatse om de nodige formaliteiten te regelen. Er was tijdelijk lichte verkeershinder op het drukke kruispunt.