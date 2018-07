Auto over kop na tik van truck 18 juli 2018

Op de R2, net voor het inrijden van de Liefkenshoektunnel richting Nederland, is gisteravond een auto over de kop gegaan na een tik door een vrachtwagen. De wagen belandde in de dode hoek van een vrachtwagen. De truck tikte de auto aan waardoor die laatste begon te tollen. Eerst ramde de wagen de middenberm, om vervolgens in de zijberm te belanden. Daar ging de wagen enkele keren over kop. De wagen raakte daarbij zwaar beschadigd. De bestuurster raakte bij het ongeval gewond en werd naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overgebracht. Omdat de wagen in de berm belandde, was er geen verkeershinder. (PKM)