Auto op dak in gracht 16 maart 2018

In de Duikeldam, de parallelweg van de E34 in Vrasene is gisterenmiddag een BMW in de gracht beland. De bestuurder die in de richting van de N451 reed, schatte de bocht naast het op- en afrittencomplex van de E34 verkeerd in. De wagen belandde links van de weg in een ondiepe gracht. Het voertuig bleef op zijn dak liggen. De bestuurder bleef ongedeerd. Het voertuig liep schade op en werd getakeld. De verkeershinder bleef beperkt. Op dit bochtig stuk weg waren er in het verleden al vaak ongevallen. (PKM)