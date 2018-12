Auto in beslag genomen bij alcoholcontrole Kristof Pieters

11 december 2018

16u54 0

De politie van de zone Waasland-Noord heeft de resultaten bekend gemaakt van een alcoholcontrole in de nacht van zaterdag op zondag. Op drie plaatsen in de zone werden alcoholcontroles uitgevoerd. In totaal werden 311 bestuurders gecontroleerd. Vier chauffeurs reden onder invloed van alcohol. Zij moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Eén bestuurder bleek te rijden met een niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd voertuig, terwijl hij vervallen was van het recht tot sturen. Zijn auto is in beslag genomen. Verder werden er twee processen-verbaal opgesteld voor het ontbreken van een geldige keuring en twee voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.