Auto gaat in vlammen op

Op de E34 richting kust is donderdagavond een auto grotendeels in vlammen opgegaan.





De Nederlandse bestuurder merkte ter hoogte van de op- en afrit Vrasene op dat de wagen vermogen verloor. 500 meter verder zette hij de Saab aan de kant. Hij schakelde de motor uit en startte vervolgens opnieuw. Toen vatte de motor plots vuur. De twee inzittenden konden de wagen tijdig verlaten. Een bluspoging in afwachting van de komst van de opgeroepen brandweer bracht maar weinig soelaas. De brandweerposten van Melsele en Sint-Gillis-Waas waren snel ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar de wagen raakte onherstelbaar beschadigd. De bestuurder liep een lichte rookvergiftiging op en werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht. (PKM)