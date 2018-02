Auto belandt op vangrail 21 februari 2018

02u47 0 Beveren In de Zandstraat is gisteren rond 11.30 uur een spectaculair ongeval gebeurd, ter hoogte van het kasteeldomein Hof ter Saksen.

Een personenwagen belandde er na een slippartij bovenop de vangrail. De bestuurder van de Skoda reed richting Haasdonk en verloor in de laatste bocht de controle over zijn wagen nadat hij met zijn linkervoorwiel in een greppel naast de weg belandde. De wagen slipte en kwam 25 meter verder op de vangrail tot stilstand. Beide inzittenden, een ouder koppel, bleven ongedeerd maar waren wel flink geschrokken.





In het verleden gebeurden er al vaker ongevallen in dit stuk van de Zandstraat. De vangrail waarop de auto tot stilstand kwam werd er enkele jaren geleden geplaatst na lang aandringen door een buurtbewoner. De vangrail bewees ondertussen al meermaals zijn dienst. (PKM)